لبنان

3 نداءات من الراعي إلى عون والحريري والمستشفيات والمصارف!

Lebanon 24
06-01-2021 | 12:50
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وجّه البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه في بكركي قداس عيد الغطاس، اليوم الأربعاء، 3 نداءات إلى كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري، وإلى المستشفيات الخاصة وإلى المصارف. 
 
وفي ندائه الأول إلى عون والحريري طلب الراعي منهما "لقاء وجدانيًا، لقاء مصالحة شخصية، لقاءً مسؤولًا عن انتشال البلاد من قعر الانهيار، بتشكيل حكومة انقاذ بعيدة ومحرّرة من التجاذبات السياسية والحزبية، ومن المحاصصات"، مضيفاً: "أطلب من جميع القوى السياسية المعنية، تسهيل هذا التشكيل. فالسياسة فنٌ شريف للبناء".
 
 
وأضاف: "النداء الثاني، إلى المستشفيات الخاصة، طالبًا إعداد ما يلزم من غرف واجنحة لاستقبال اخوتنا واخواتنا المصابين بوباء "كورونا". فإنّهم بذلك يحدّون من انتشار هذا الوباء القتال، ويساهمون في حماية المجتمع. اني اتفّهم معاناة المستشفيات المالية وتلكوء الدولة عن دفع مستحقاتها، ولكني مع القيّمين عليها نتكّل على العناية الالهية التي تعرف كيف تعوّض، وكيف تفتح باب الخير بوجه المضحّين في سبيل الاخوة والاخوات لمساعدتهم".
 
وأشار إلى أنّه "من المؤلم حقًا أن يكون مجموع أسرّة العناية الفائقة المخصصة لمرضى "كورونا" هو فقط 73، بينما عدد المستشفيات الخاصة 67، فلا بدّ من ان تتعاون هذه المستشفيات في تغطية المصابين المتواجدين في مناطقها، اقضيةً ومحافظات".
 
وتابع: "النداء الثالث، إلى المصارف، من أجل تطبيق قانون "دولار الطالب"، بحيث يتمكن اهالي الطلاب من تحويل المال لهم، وهم يتابعون دروسهم العليا في الخارج".
 
وختم: "من حق هؤلاء الطلاب أن يعيشوا بكرامة من مال أهلهم المودع في المصارف، من أجل تسديد اقساطهم الجامعية، وتأمين أكلهم وشربهم وسكنهم". 
 
 
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