لبنان

إمرأة تنشط في ترويج المخدرات والسلب في هذه المنطقة.. وهذا مصيرها!

Lebanon 24
06-01-2021 | 12:52
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أوقفت دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في محلة الشويفات المدعوة ح. ش.  ( مواليد 1992)، سورية الجنسية، بجرم شك مزور وبموجب مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدرات وبلاغ بحث وتحري بجرم سلب سيارة.
 
 
 
 
 
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