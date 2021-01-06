إمرأة تنشط في ترويج المخدرات والسلب في هذه المنطقة.. وهذا مصيرها!

أوقفت دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في محلة الشويفات المدعوة ح. ش. ( مواليد 1992)، سورية الجنسية، بجرم شك مزور وبموجب مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدرات وبلاغ بحث وتحري بجرم سلب سيارة.