لبنان

سارق أجهزة خلوية من داخل السيارات بقبضة قوى الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)

Lebanon 24
06-01-2021 | 13:01
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بأعمال سرقة أجهزة خلوية من داخل آليات في مناطق مختلفة من الضاحية. وقد جرى تناقل فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي توثّق عملياته.

من خلال التحريات والاستقصاءات، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من تحديد هويته ومكان إقامته، وتوقيفه بتاريخ 4-1-2021، بعد مداهمته في منزله الكائن في محلّة حيّ السلّم، وتبيّن أنه يدعى:

- غ. ع. (مواليد عام 1963، لبناني)

الذي اعترف - في خلال التحقيق معه - بارتكابه عدّة سرقات لأجهزة خلوية من داخل سيارات من منطقتي الغبيري وحارة حريك، وضبط بحوزته جهاز خلوي مسروق، وتبين انه من اصحاب السوابق بجرائم تحرش، تهجم، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم افعال منافية للحشمة بقاصر.

لذلك، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
 
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