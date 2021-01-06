إطلاق نار على مواطن في صور

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولا أطلق النار على ع. ص. في صور، مما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة وحالته مستقرة، فيما فر الفاعل الى جهة مجهولة.



وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

