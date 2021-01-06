بمساعدة الزبونة؟.. سائق سيارة أجرة تعرض لكمين

ادعى امام مخفر الطيبة المدعو ع. ح. (مواليد 1995) سوري الجنسية أنه أثناء قيامه بتوصيل امراة تدعى د. وابنها من محلة مفرق شاتيلا في بيروت الى مفرق الطيبة كونه يعمل سائق تاكسي على متن سيارة نوع نيسان وعند وصوله الى المكان طلبت منه د. المذكورة التوقف عندها وعلى الفور اقدم ثلاثة اشخاص مجهولين وملثمين يستقلون سيارة نوع نيسان دون لوحات وزجاج حاجب للرؤية على اطلاق النار باتجاهه من اسلحة حربية وسلبه سيارته وهاتفه الخليوي وفروا الى جهة مجهولة.