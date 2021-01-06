جثة في عاليه!

نقلت عناصر من الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، جثة شاب من البنيه- عاليه، إلى مستشفى قبرشمون الحكومي.

وفي البيان الذي اصدره الدفاع المدني، تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.