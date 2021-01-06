لبنان

جثة في عاليه!

Lebanon 24
06-01-2021 | 13:44
A-
A+
Doc-P-781536-637455378614409910.jpg
Doc-P-781536-637455378614409910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت عناصر من الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، جثة شاب من البنيه- عاليه، إلى مستشفى قبرشمون الحكومي.

وفي البيان الذي اصدره الدفاع المدني، تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.
 
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر تسلم جثة لبناني عبر معبر رأس الناقورة
lebanon 24
06/01/2021 14:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كتانة لـ"صوت كل لبنان": نقل جثة من داخل مكان انفجار قارورة الغاز في الاشرفية واصابة شخصين من المارة بجروح طفيفة
lebanon 24
06/01/2021 14:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان بحضور الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل
lebanon 24
06/01/2021 14:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة آسيوية تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم.. ماذا عن مرتبة لبنان؟
lebanon 24
06/01/2021 14:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2021-01-06
13:30 | 2021-01-06
13:16 | 2021-01-06
13:09 | 2021-01-06
13:01 | 2021-01-06
12:52 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website