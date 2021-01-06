لبنان

إقفال مكتب الوكالة الوطنية في زحلة بسبب إصابة موظف

Lebanon 24
06-01-2021 | 14:07
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، قرارا بإقفال مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في سرايا زحلة، بدءا من يوم غد الخميس حتى الاثنين 11 كانون الثاني الحالي، بعد ثبوت اصابة إيجابية بفيروس كورونا بين موظفي الدائرة.

وأوعز الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط "متابعة موضوع اجراء فحوص PCR لجميع الموظفين التابعين لمكتب الوكالة، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص".
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