نقابة المرئي والمسموع: لتجديد البطاقات والانتساب

عقد مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، اجتماعا دوريا، تمنى فيه ان "يكون العام الجديد لسائر اللبنانيين تاريخا مغايرا عما سبقه، وان يجد المسؤولون فيه الحلول الناجعة التي تزيل أو تخفف الأعباء الهائلة التي يرزح تحتها سائر اللبنانيين".

من جهة أخرى، دعا المجلس المنتسبين الى "ضرورة تجديد بطاقاتهم النقابية، ودعا الراغبين بالانتساب الى النقابة الى تقديم اوراقهم الثبوتية وتتضمن بطاقة المؤسسة العامل/ة فيها، افادة عمل، صورة شمسية، رسم تجديد البطاقة 75000 ليرة، رسم انتساب جديد 100000 ليرة، والتواصل مع امين سر النقابة خضر رسلان على الرقمين 76700883 واتس اب 76652345".