لبنان

مستشفى البوار: بتنا نستقبل مرضى "كورونا" في قسم الطوارئ

Lebanon 24
06-01-2021 | 14:42
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أعلنت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار في بيان أنه "في مطلع العام الجديد ومع تبادل الأمنيات بأيام أفضل ذاخرة بالصحة في أولوياتها، ترانا نواجه اكتظاظا في أقسام كورونا. فمنذ حوالى أكثر من أسبوع، إمتلأت أقسام كورونا في الاستشفاء وفي العناية المركزة بالمرضى، وقد اضطررنا غالبا إلى معاينتهم في قسم الطوارئ الذي يستقبل يوميا عددا هائلا من المصابين".

وأضاف البيان: "إن الكم الهائل فاق القدرة الاستيعابية لأقسامنا كافة وقدرة العمل في المختبر والطواقم الطبية والتمريضية وحتى الإدارية قد تعبت وأنهكت، بالإضافة إلى الإصابات بين أفرادها. فالوضع ينذر بالأسوأ، إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية والفورية، كي لا نصل إلى نموذج لبناني يضرب به المثل، فيكون أسوأ مما شهدناه في النموذج الإيطالي".

وتساءل رئيس مجلس الإدارة مدير المستشفى الدكتور أندريه القزيلي، "إذا كان ما نشهده من هستيريا جماعية لإجراء فحوص الـ PCR يبرر عدم الالتزام بالإرشادات والتفلت من كل الضوابط؟". وشدد على "تعاون الجميع وتحمل المسؤولية والمساعدة على الحلول المشتركة من الأطراف كافة"، مؤكدا أن "التهاون في هذه الأيام هو بمثابة جريمة والالتزام بالإرشادات بات أكثر من ملح" .
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