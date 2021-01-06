الرئيس عون هنأ آرام الأول والطوائف الأرمنية بالميلاد

اتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول، مهنئا إياه بعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، متمنيا أن "يعيده الله على لبنان واللبنانيين عموما واللبنانيين الأرمن خصوصا، في ظروف أفضل".

وشكر الكاثوليكوس آرام الأول للرئيس عون تهنئته، متمنيا "الخير للبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".