لبنان

الترشيشي ناشد الحكومة تمديد ساعات العمل في أسواق الخضار

Lebanon 24
06-01-2021 | 15:55
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ناشد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب "تمديد ساعات العمل في أسواق الخضار والفاكهة في لبنان، لأن التوقيت المنصوص عليه حاليا من الساعة 5 فجرا ولغاية الساعة 12 ظهرا، يتسبب بأضرار جسيمة على كل المستويات".

وفند الترشيشي أضرار هذا التوقيت، من "إكتظاظ كبير في ظل حصر ساعات العمل، مما يمنع تطبيق مسألة التباعد الاجتماعي في ظل تدفق المزارعين والفلاحين كلهم في وقت واحد وضيق جدا، مما يعرضهم للخطر وانتشار الإصابات بكورونا. كما أن خفض الساعات سيرفع من أسعار المنتجات الزراعية لعدم امكان ايصال الكميات المطلوبة من الانتاجات الزراعية وسيتسبب بخفض تصريف الإنتاج وعدم امكان بيع كل الكميات وإيصالها من مصادرها الى الأسواق الزراعية".

وطالب الترشيشي ب "تمديد ساعات العمل إلى الساعة السادسة مساء، لان هذا التوقيت هو أنسب لكل العاملين في القطاع الزراعي والمواطنين والمستهلكين".
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