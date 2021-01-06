اصابة النائب علي خريس بكورونا

اُصيب النائب في كتلة "التنمية والتحرير" علي خريس بفيروس كورونا. وبعد ثبوت اصابة النائب علي خريس بفيروس كورونا، طلبت بلدية برج رحال من جميع المخالطين الإلتزام بالحجر المنزلي والتواصل معها ومع فرقة الدفاع المدني من اجل رصد دائرة المخالطين.