مع تفشي ظاهرة تفلّت السلاح.. قرار هام من "العسكرية"

كشفت مصادر مُطلعة عن قرار اتخذته هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة بالتشدّد في الأحكام التي ستصدر تباعاً في حق المدعى عليهم في حوادث إطلاق النار ومنها الإبتهاج خلال الأعياد أو مناسبات الأفراح والأتراح، وذلك تزامناً مع تفشي ظاهرة تفلّت السلاح بيد المواطنين وكثرة حوادث إطلاق النار خلال المناسبات الإجتماعية، خصوصاً ما حصل ليلة رأس السنة على الأراضي اللبنانية كافة.

وأملت المصادر أن يشكل قرار المحكمة برئاسة العميد شحادة رادعاً للمرتكبين وسواهم لعدم تكرار مثل هذه الظاهرة السيئة ولوضع حد حازم لها.

وعُلم أن التشدّد في العقوبات سيشمل رفع مدة التوقيف والغرامات معاً و ذلك اعتبارا من 31/12/2020 ضمناً لتشمل الأحكام مطلقي النار ليلة رأس السنة.