18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عثمان: الـ2020 علامة فارقة في تاريخ مؤسستنا فيها حافظنا على التزاماتنا
Lebanon 24
06-01-2021
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، في حديث الى مجلة "الامن"، أن "الـ2020 رحلت حاملة معها أوجاعها ومصائبها، سنة مشؤومة سيتذكرها العالم أجمع بأنها الأبشع في الذاكرة وفي التاريخ، سنة خافت فيها البشرية من احتمال الفناء بسبب الفيروس اللغز".
وقال: "العالم عانى الهواجس نفسها، وباء أغلق الأسواق، وعطل الإقتصادات، رغم تدخل الدول الفاعلة ماديا وطبيا لمواجهة أضراره، وما استطاعت حتى الآن، لبنان عانى كذلك من أكثر من خوف، خوف من الوباء، أزمة الدولار، إنهيار الليرة، غموض المستقبل، فضلا عن وباء فقدان المناعة الإقتصادية والمجتمعية والمعيشية، كأنما لبنان الوليد قبل 100 عام، المفترض وفقا لأعمار الدول أنه دولة شابة ناشئة، قد شاخ وداخ بحمل أمراض سياسية مستعصية، فاختلطت الشعارات، والتبست التوجهات".
وأضاف: "نحن، اللبنانيين، سنتفق على أن ال2020 كانت الأبشع في تاريخنا المشحون بجغرافيا يعتبرها البعض مقدسة، لكن، مع ذلك، لا بد من القول والشهادة بأن الأيام السوداء الطويلة التي عشناها في 2020، أظهرت خامة مؤسستنا، مؤسسة قوى الأمن الداخلي، التي استطاعت، رغم كل التحديات، أن تحافظ على نظافة الأداء في أوقات صعبة توقع البعض خلالها ضياع مفهوم الأمن.
نعم، كانت 2020 علامة فارقة في تاريخ مؤسستنا، ففيها حافظنا على كل التزاماتنا لجهة الإنجازات من جهة، والشفافية والمحاسبة من جهة أخرى، في وقت كان كثيرون يحلمون بإيقاعنا في فخ التجاذبات".
وأردف: "في وداع سنة بغيضة، أتوجه بالشكر لكل عناصر مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بدءا من الشرطي والدركي، وصولا إلى الرتيب والضابط، على الجهد الإستثنائي الذي بذلوه للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، في وقت راهن أعداء كثر على أننا لن نقدر على تحمل أعباء المسؤولية الملقاة على عاتقنا.
وفي استقبال سنة جديدة لا نعرف مسبقا كيف ستكون، أتعهد أمامكم، يا رجال الأمن، بأن نتابع مسيرة الحق والقانون بغض النظر عن أصوات المغرضين الراغبين بانهيار أمن لبنان".
وختم عثمان: "وعد منا لعام 2021 بأن يبقى أمن الوطن والمواطن أولى أولوياتنا، وفي عهدة أمينة بين أيديكم، عهدة قوى الأمن الداخلي. وكل عام وأنتم بخير، ووطننا الحبيب لبنان ينعم بالخير والأمن والإستقرار".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
08:34 | 2021-01-06
06/01/2021 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
08:00 | 2021-01-06
06/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
15:54 | 2021-01-06
06/01/2021 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
06:21 | 2021-01-06
06/01/2021 06:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافاته مع الـ MTV.. جو معلوف مكان طوني خليفة في "الجديد"!
Lebanon 24
بعد خلافاته مع الـ MTV.. جو معلوف مكان طوني خليفة في "الجديد"!
09:00 | 2021-01-06
06/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:57 | 2021-01-06
سوسان: إقفال جميع المساجد في مدينة صيدا
22:55 | 2021-01-06
اللواء إبراهيم: مؤمن بنهوض لبنان في خلال سنة واحدة بعد استعادة الثقة
22:21 | 2021-01-06
الديمقراطية عند جنبلاط في هذا البلد..."انتهت"
21:48 | 2021-01-06
رابطة معلمي الأساسي: لاحتساب حصص المتعاقدين على أساس دوام كامل
21:44 | 2021-01-06
تعرض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء مداهمة في محلة الشراونة
21:35 | 2021-01-06
إخماد حريق منزل في صيدا القديمة والأضرار تقتصر على المحتويات
فيديو
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
Lebanon 24
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
09:00 | 2021-01-06
06/01/2021 23:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
06/01/2021 23:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
06/01/2021 23:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact