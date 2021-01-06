جمعية تجار صور تعلن إلتزام الإقفال العام

أعلنت "جمعية تجار صور" في بيان، "التزامها التام بالإقفال العام لمواجهة فيروس كورونا، بعد الأعداد الكبيرة التي سجلتها الإصابات مؤخرا على صعيد لبنان، وهو أمر ينذر بالخطر وضرورة الوعي لتخطي هذه المرحلة بسلام".

وأشار البيان الى أن "الأوضاع تزداد سوءا على الصعد كافة، وأن الإستثناءات التي شملها قرار الإقفال لن تقلل من حدتها، وبالتالي هم لا يعولون على الوصول الى النتائج المطلوبة في ظل عدم وجود خطة شاملة من دون استثناءات"، لافتين الى أن "الوقاية والوعي مطلوبان في المراحل كافة من أجل التغلب على التحديات".