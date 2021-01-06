لبنان

مصلحة الابحاث الزراعية: منخفض ماطر وليس باردا في 14 الحالي

Lebanon 24
06-01-2021 | 16:54
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 أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari أن الطقس المشمس والمستقر مستمر لغاية 13/1/2020 مع ارتفاع درجات الحرارة الى 25 ساحلا، بحيث يتحول في 14/1 بسرعة الى ماطر مع رياح قوية 50 كلم/ساعة وأمطار غزيرة وثلوج تبدأ على 2000 متر والاحد 17 /1الى 1400 متر.

وقالت: "إنه منخفض عادي ماطر وليس باردا جدا، قد ترافقه أمطار غزيرة 40 ملم ساحلا و30 ملم بقاعا ورياح قوية 50 كلم/ساعة، فلا داعي للهلع من أنها عاصفة ثلجية، وستصدر تفاصيل أكثر في بيانات لاحقة" .
 
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