الحواط: إن لم نحرر لبنان من هذا المحور القاتل لن يكون مصيرنا سوى الخراب

عن أي مبادرة إنقاذية نتحدث ؟
عن أي محاربة فساد نتعهد ؟
عن أي تدقيق جنائي نبحث ؟
ولبنان ورقة بيد خاطفين يتفاوضون عليها ضمن تسوية عربية ودولية.
إن لم نحرر لبنان ونخرجه من هذا المحور القاتل والمدمر ، لن يكون مصيرنا سوى الخراب والدمار وعزلة ما بعد عزلة.#لبنان_مخطوف
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 6, 2021
عن أي مبادرة إنقاذية نتحدث ؟
عن أي محاربة فساد نتعهد ؟
عن أي تدقيق جنائي نبحث ؟
ولبنان ورقة بيد خاطفين يتفاوضون عليها ضمن تسوية عربية ودولية.
إن لم نحرر لبنان ونخرجه من هذا المحور القاتل والمدمر ، لن يكون مصيرنا سوى الخراب والدمار وعزلة ما بعد عزلة.#لبنان_مخطوف