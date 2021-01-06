الحواط: إن لم نحرر لبنان من هذا المحور القاتل لن يكون مصيرنا سوى الخراب

غرد النائب زياد الحواط على "تويتر": "عن أي مبادرة إنقاذية نتحدث؟ ‏عن أي محاربة فساد نتعهد؟ عن أي تدقيق جنائي نبحث ؟ ولبنان ورقة بيد خاطفين يتفاوضون عليها ضمن تسوية عربية ودولية. إن لم نحرر لبنان ونخرجه من هذا المحور القاتل والمدمر، لن يكون مصيرنا سوى الخراب والدمار وعزلة ما بعد عزلة".

عن أي مبادرة إنقاذية نتحدث ؟

عن أي محاربة فساد نتعهد ؟

عن أي تدقيق جنائي نبحث ؟

ولبنان ورقة بيد خاطفين يتفاوضون عليها ضمن تسوية عربية ودولية.

إن لم نحرر لبنان ونخرجه من هذا المحور القاتل والمدمر ، لن يكون مصيرنا سوى الخراب والدمار وعزلة ما بعد عزلة.#لبنان_مخطوف — Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 6, 2021