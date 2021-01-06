إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان.. أرقام صادمة سجلتها هذه البلدات!

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:

سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، و84 حالة شفاء.



وتوزعت الاصابات على القرى والبلدات العكارية الآتية: عندقت 16، القبيات 6، رحبة 5، برقايل 5، حلبا 5، فنيدق 4، الشيخ محمد 4، تلعباس الغربي 4، منيارة 4، عدبل 3، الشيخطابا 3، البيرة 3، العوينات 2، عيدمون 2، الدورة 2، قبعيت 2، السنديانة 2، بيت الحاج 2، بزبينا 2، شدرة 2، أكروم 2، كوشا2، مشتى حمود 2، الزواريب 2، وإصابة واحدة في بلدات: السفينة، المقيبلة، الحميرة، ضهر الليسينة، خريبة الجندي، الحاكور، السويسة، رماح، مجدلا، بينو، القرنة، وادي خالد، الجديدة، جبرايل، عيات، المونسة، بقرزلا.



ولفت التقرير الى أن العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم: 5094 مصابا والحالات الايجابية قيد المعالجة: 940 حالة، أما حالات الحجر المنزلي فبلغت 1073 قيد المراقبة والمتابعة، وحالات الشفاء: 4071، وعدد الوفيات: 83 حالة.



من جهتها، أعلنت بلدات إقليم الخروب، تسجيل أرقام صادمة بفيروس كورونا، وجاءت المحصلة في الآونة الاخيرة كالآتي: بلدة سبلين: 57 إصابة، مزبود: 16 إصابة، برجا: 21، الناعمة: 14، عانوت: 4، الوردانية: 24، الجية: 10، الزعرورية: 3، جدرا: 15 وداريا: 4.

بدورها، أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية داربعشتار، في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهم يلتزمون الحجر المنزلي.

كما أعلنت بلدية عيدمون - شيخلار، في بيان، "تسجيل ثلاث حالات إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا البلدة، وهم ملتزمون الحجر وقيد المتابعة".

و أعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة العكارية، في بيان، "تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة". ودعت المخالطين "التزام تدابير السلامة العامة والتواصل مع مختار البلدة محمد زكريا".

من جهتها، أعلنت بلدية الشيخ محمد، في بيان اليوم، "تسجيل ثلاث حالات ايجابية جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهم ملتزمون الحجر وقيد المتابعة".