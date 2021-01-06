لبنان

تجمع في شارع المصارف في صيدا احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

Lebanon 24
06-01-2021 | 17:42
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تجمع عدد من المحتجين في شارع المصارف في صيدا، "احتجاجا على الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية"، وسط هتافات منددة ب "الواقع المتردي"، فيما تنتشر عناصر من الجيش في المكان.
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صيدا

شارع المصارف

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