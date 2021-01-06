تجمع في شارع المصارف في صيدا احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

تجمع عدد من المحتجين في شارع المصارف في صيدا، "احتجاجا على الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية"، وسط هتافات منددة ب "الواقع المتردي"، فيما تنتشر عناصر من الجيش في المكان.

