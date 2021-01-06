نقيب مستوردي الادوية يكشف سبب فقدان دواء "أزيثروميسين" المستخدم في مكافحة كورونا.. ويطمئن!

أكد نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة في حديث لـ"لبنان 24" انه لا مشكلة في الفيتامينات والادوية التي تستخدم لمواجهة كورونا ومنها المضاد الحيوي "أزيثروميسين - Azithromycin"، وهو متوفر بكمية كبيرة في لبنان، وسوف يتم توفيره في الصيدليات في الساعات المقبلة.

وأضاف جبارة: "فقدانه من الصيدليات كان نتيجة التهافت لشرائه من المواطنين وتخزينه خوفا من فقدانه".