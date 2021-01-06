لبنان

"عزيمة غدا" بطلها وزيرا الصحة والاقتصاد.. وكورونا تسرح

Lebanon 24
06-01-2021 | 18:48
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بمناعة قطيع وزاري على مائدة عامرة كانت "الصورة التذكارية" لأوسع خرق للتباعد الاجتماعي في مدينة بعلبك. وزيرا الصحة حمد حسن والاقتصاد راوول نعمة والمدير العام لوزارة الاقتصاد، مع ثلة من الكهنة ورجال الدين وشبيبة النادي وتجار ونقابات، اجتمعوا على "سفرة" لآل الصلح في المدينة، والتقطت لهم الصورة المجيدة التي ستكون مثالا أعلى لالتزام الإغلاق العام بدءا من الخميس.

ولأن الوزير راوول كونزالس نعمة، لم يمتلئ اللبنانيون من نعمته، فقد جاءهم بكتاب لزوجته سيدة الاقتصاد الأولى لينا المر نعمة، وأهدى المجتعمين تحفة من ورق عنوانها "بعلبك الفينيقية"، على اعتبار أن المواطنين البقاعيين شبعوا نظريات في المال والإقتصاد والسلة المدعومة، ولم يكن ينقصهم سوى الإطلاع على روائع زوجة الوزير.
 
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