لبنان

المرعبي: الوضع يستدعي انتفاضة في وجه كل مسؤول يعرقل تشكيل الحكومة

Lebanon 24
06-01-2021 | 19:24
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قال عضو كتلة المستقبل النيابية طارق المرعبي، في لقاء مع هيئات اجتماعية وصحية في عكار، عشية الإقفال العام: "على المسؤولين والمعنيين أن يجدوا الحلول والمعالجات الفعالة والسريعة لتوفير الامن الغذائي ومعالجة الاوضاع المعيشية البالغة الصعوبة للمواطنين. وهذه الامور من الاساسيات لمواجهة الازمات الصحية وغيرها".

وأضاف: "صحة الناس أولوية، وما نشهده من أعداد كبيرة من الاصابات بوباء كورونا يتطلب من المواطنين المزيد من الحيطة، وتطبيق الشروط الصحية. كما يستدعي انتفاضة في وجه كل مسؤول يعرقل تشكيل الحكومة".

وتابع: "ان حكومة جديدة تضم أهل الاختصاص والكفاءة وتنال الثقة من قبل المجتمع الدولي والعربي، من شأنها أن تضع البلد على سكة المعالجات الجدية لاعادة الثقة بالدولة اللبنانية. قلبنا مع المواطن الذي يعاني أبشع ظروف مرت في حياته، إذ كيف له أن يبقى من دون عمل ولا يستطيع أن يؤمن قوتا لعياله"؟
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