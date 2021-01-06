لبنان

للوافدين إلى لبنان... إجراءات يجب اتباعها قبل المجيء

Lebanon 24
06-01-2021 | 19:43
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أعلن المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن في تعميم إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار بيروت الدولي حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 11/1/2021، انه على جميع شركات الطيران الالتزام بتخفيض عدد الركاب القادمين الى لبنان يوميا عبرها الى ما يعادل 20 بالمئة من معدل الركاب اليومي الذين قدموا الى لبنان على متن طائراتها خلال شهر كانون الثاني 2020، كما انه على جميع الركاب بإستثناء الاطفال دون 12 سنة ان يكونوا قد اجروا فحص الـ pcr في احدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحد اقصى من تاريخ صدور النتيجة ولغاية الوصول الى لبنان، وان يقومو بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية القدوم الى لبنان.

وجاء في التعميم إلى انه على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان تعبئة استمارة الصادرة عن وزارة الصحة قبل السماح له بركوب الطائرة الى لبنان. واشار البيان الى انه على جميع الركاب القادمين الى لبنان ان يخضعوا لفحص الـpcr فور وصولهم الى لبنان بإستثناء الاطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل واعصاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة، وعلى جميع شركات الطيران تحصيل مبلغ 50 $ اميركي وذلك عن كل راكب اجرى فحص pcr في تلك الدولة وكانت نتيجته سلبية ويرغب بالقدوم الى لبنان.

وذكر انه على جميع الركاب القادمين الى لبنان ان يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقا لمدة 48 ساعة في احد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة السياحة وباسعار مخفضة.
  
 
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