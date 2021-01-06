بسبب كورونا... تأجيل جلسة لجنة المال والموازنة الى الخميس المقبل

أرجأت لجنة المال والموازنة جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/1/2021 الى الخميس المقبل 14/1/2021، عند الساعة الحادية عشرة بجدول الأعمال نفسه، إثر الإرتفاع الملحوظ في إصابات كورونا.