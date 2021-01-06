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لبنان
أمانة سر نقابة المحامين: للإلتزام بالتدابير الوقائية والحضور إلى قصور العدل في حال الضرورة الملحة
Lebanon 24
06-01-2021
|
20:41
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صدر عن أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب الإعلان الآتي الموجه الى المحامين:
"حضرة الزميلات والزملاء الكرام نحيطكم علماً بأنه:
أولاً: تبعاً لقرار الإغلاق الكامل الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تاريخ 5/1/2021، يستقبل الصندوق المالي في قصور العدل المعاملات يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع. وفي حال وجود ضرورة ملحة تتعلق بمهل محددة تحت طائلة الإسقاط، يعود التنسيق بهذا الأمر مع رئيس القلم بناء على قرار الرئيس الأول الاستئنافي في كل محافظة.
ثانياً: إن حضور الموظفين في النقابة وجميع مراكزها وفي بيت المحامي يكون طيلة فترة الإغلاق على قاعدة المفرد والمجوز ضمن الدوام الرسمي، على أن لا تترك اي دائرة من الدوائر دون أي موظف.
ثالثاً: يطلب من جميع الزملاء الذين خالطوا المساعدة القضائية لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان الدائرة الأولى، السيدة ك.م، بضرورة إجراء فحص ال PCR بعد أن تبين إصابتها بفيروس كورونا .
رابعاً: يطلب من الزميلات والزملاء الإلتزام الكلي بالتدابير الوقائية المشددة والإمتناع عن الحضور الى مراكز النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية الا للضرورة القصوى وللأمور الملحة والمستعجلة وعدم التواجد كمجموعات داخل الأماكن المغلقة أكان في أقلام قصور العدل أو في المكاتب داخل مراكز النقابة، مع اتخاذ أقصى التدابير الوقائية التي تحمي من خطر الإصابة بوباء كورونا".
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