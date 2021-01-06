لبنان

أمانة سر نقابة المحامين: للإلتزام بالتدابير الوقائية والحضور إلى قصور العدل في حال الضرورة الملحة

Lebanon 24
06-01-2021 | 20:41
A-
A+
Doc-P-781647-637455626073590690.jpg
Doc-P-781647-637455626073590690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب الإعلان الآتي الموجه الى المحامين:
 
"حضرة الزميلات والزملاء الكرام نحيطكم علماً بأنه: 

أولاً:  تبعاً لقرار الإغلاق الكامل الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تاريخ 5/1/2021، يستقبل الصندوق المالي في قصور العدل المعاملات يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع. وفي حال وجود ضرورة ملحة تتعلق بمهل محددة تحت طائلة الإسقاط، يعود التنسيق بهذا الأمر مع رئيس القلم بناء على قرار الرئيس الأول الاستئنافي في كل محافظة. 

ثانياً: إن حضور الموظفين في النقابة وجميع مراكزها وفي بيت المحامي يكون طيلة فترة الإغلاق على قاعدة المفرد والمجوز  ضمن الدوام الرسمي، على أن لا تترك اي دائرة من الدوائر دون أي موظف.

ثالثاً: يطلب من جميع الزملاء الذين خالطوا المساعدة القضائية لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان الدائرة الأولى، السيدة ك.م، بضرورة إجراء فحص ال PCR  بعد أن تبين إصابتها بفيروس كورونا .

رابعاً: يطلب من الزميلات والزملاء الإلتزام الكلي بالتدابير الوقائية المشددة والإمتناع عن الحضور الى مراكز النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية الا للضرورة القصوى وللأمور الملحة والمستعجلة وعدم التواجد كمجموعات داخل الأماكن المغلقة أكان في أقلام قصور العدل أو في المكاتب داخل مراكز النقابة، مع اتخاذ أقصى التدابير الوقائية التي تحمي من خطر الإصابة بوباء كورونا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:33 | 2021-01-07
00:07 | 2021-01-07
00:02 | 2021-01-07
23:57 | 2021-01-06
23:52 | 2021-01-06
23:20 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website