"الأوقاف الإسلامية" تصدر بياناً بشأن المساجد خلال فترة الإقفال العام

اعلنت المديرية العامة للأوقاف الاسلامية "إقفال جميع المساجد في لبنان اعتبارا من صباح يوم غد الخميس 7 كانون الثاني، بعد المشاورة مع أهل الخبرة من الاطباء والاختصاصيين، واستنادا الى المعطيات الصحية، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المولجة التعاطي مع تفشي جائحة كورونا، قررت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية إغلاق المساجد موقتا انطلاقا من المصلحة الشرعية وفق القاعدة الفقهية في الحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار".ودعت الجميع إلى "الإلتزام بهذا القرار حفاظا على ارواح الناس المصانة شرعا، على ان تؤدى الصلوات في المنازل، ويستمر نداء الاذان في المساجد".