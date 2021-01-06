في الجنوب.. حفلة ساهرة تعدى الحجز فيها 250%.. ووزير الداخلية يتدخل

أكد مصدر في وزارة الداخلية لموقع لبنان 24 أن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أعطى توجيهاته لمحافظ الجنوب منصور ضو والقوى الأمنية للتدخل لالغاء حفلة ساهرة تقام الليلة في أحد مطاعم بلدة مغدوشة الجنوبية.وبحسب معلومات وردت لموقعنا ان الحجز لم يقتصر فقط على 100% بل تعدى 250% وبناء عليه أعطى الوزير توجيهاته وتوقفت الحفلة.