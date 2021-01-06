التكافل لرعاية الطفولة وزعت إغاثة الشتاء بالتعاون مع ONE UMMAH

قدمت جمعية التكافل لرعاية الطفولة بالتعاون مع جمعية one ummah "إغاثة الشتاء"، وهي عبارة عن مساعدات غذائية ولحف ووقود وكسوة شتوية، على النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينين في البقاع ومخيم برج البراجنة. وركزت الجمعية على أهمية توزيع هذه المساعدات على مستحقيها.