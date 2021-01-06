لبنان

إخماد حريق منزل في صيدا القديمة والأضرار تقتصر على المحتويات

Lebanon 24
06-01-2021 | 21:35
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اندلع حريق في منزل عبدو آغا في صيدا القديمة، وقد سارع متطوعو فوج الإطفاء في المدينة وعناصر سرية اطفاء بلدية صيدا وسكان الحي لاخماده ومنع تمدده إلى المنازل المجاورة.

ولم يصب أحد في الحريق فيما اقتصرت الاضرار على محتويات المنزل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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صيدا القديمة

حريق

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