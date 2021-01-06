إخماد حريق منزل في صيدا القديمة والأضرار تقتصر على المحتويات

اندلع حريق في منزل عبدو آغا في صيدا القديمة، وقد سارع متطوعو فوج الإطفاء في المدينة وعناصر سرية اطفاء بلدية صيدا وسكان الحي لاخماده ومنع تمدده إلى المنازل المجاورة.



ولم يصب أحد في الحريق فيما اقتصرت الاضرار على محتويات المنزل.