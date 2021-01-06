تعرض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء مداهمة في محلة الشراونة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 6 / 1 / 2021 وأثناء قيام دورية من الجيش بمداهمة مكان في حي الشراونة – بعلبك، يُشتبه بوجود سيارات مسروقة داخله تعرضت إلى إطلاق نار، ما اضطر العناصر للرد على مصادر النار دون وقوع إصابات.وقد ضُبطت سيارة نوع كيا مسروقة تمّ تسليمها الى المراجع المختصة، وتجري المتابعة لتوقيف مطلقي النار.