الديمقراطية عند جنبلاط في هذا البلد..."انتهت"

غرد رئيس الحزب لتقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" عبارة "نهاية الديمقراطية" باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية، وذلك تعليقاً على المشهد الحاصل في الولايات المتحدة الأميركية، وأقرن التعليق بصورة تعبيرية. وأرفق التغريدة بـ"#CapitolHill".