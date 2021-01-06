سوسان: إقفال جميع المساجد في مدينة صيدا

أعلن مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في بيان، أنه "بناء على التعميم الصادر عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، تقفل جميع المساجد في مدينة صيدا مؤقتا اعتبارا من صباح يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، بسبب تفشي جائحة كورونا وحفاظا على أرواح الناس المصانة شرعا، على ان تؤدى الصلوات في المنازل ويستمر نداء الاذان في المساجد".