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لبنان
مصلحة أطباء الاسنان في "القوات": لوضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار
Lebanon 24
06-01-2021
|
23:00
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صدر عن مصلحة أطباء الاسنان في القوات اللبنانية البيان الآتي:
"نظرا للأزمة الإدارية والقانونية التي تتخبط فيها نقابة أطباء الأسنان في بيروت، وحرصاً منها على الشفافية وإحقاق الحق وتطبيق القوانين المرعية، تدعو مصلحة أطباء الأسنان في القوات اللبنانية جميع الزملاء والهيئات الحزبية وجمعيات الخريجين والنقيب واعضاء مجلس النقابة الى وضع المصلحة العامة ومستقبل النقابة والأطباء فوق كل اعتبار وعدم استباق التقارير القانونية والمالية التي من شأنها تسليط الضوء على الأسباب، والمساعدة على إيجاد الحلول اللازمة.
لذا، تعتبر مصلحة أطباء الأسنان في القوات ان المزايدات الشخصية والسياسية وتقاذف الإتهامات والمسؤوليات البعيدة عن العمل النقابي المهني، من شأنها مفاقمة الأمور وتعقيدها، وهي ليست سبيلاً لإيجاد الحل المرتجى للأزمة، بحيث نأمل ونسعى أن تتأمن من خلاله مصلحة جميع الزملاء الأطباء والنقابة على حدٍ
سواء".
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