اتحادات النقل البري: للتوقف عن العمل الخميس

دعت إتحادات ونقابات النقل البري، في بيان، "جميع الزملاء سائقي الفانات والأوتوبيسات الإلتزام بمضمون قرار التعبئة والذي لم يشر إلى السماح لهم بالعمل، مع إصرارنا على مساواتهم بغيرهم من السائقين، ومن أجل ذلك أجرينا الإتصالات اللآزمة مع المعنيين في رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، من أجل السماح لهم بممارسة أعمالهم أسوة بغيرهم من الزملاء".وختمت: "إننا نتمنى على الجميع التوقف عن العمل غدا، لحين الوصول إلى الحل القانوني اللآزم، والذي يكفل استمرارهم بالعمل".