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لبنان
ماذا عن مستجدات كورونا في مستشفى الحريري؟
Lebanon 24
06-01-2021
|
23:20
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- أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19. وبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 627 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 834 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37
- حالات وفاة: 0
المصدر: الوكالة الوطنية
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