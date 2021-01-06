لبنان

الخازن: العونيون يتقمصون في واشنطن

Lebanon 24
06-01-2021 | 23:52
A-
A+
Doc-P-781709-637455741455905639.jpg
Doc-P-781709-637455741455905639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه في "تويتر" قائلا: العونيون يتقمصون في واشنطن. أميركا 2020 = لبنان 1989.
 
مواضيع ذات صلة
تقرير استخباري يحسم الجهة وراء الهجوم الأخطر في تاريخ أميركا
lebanon 24
07/01/2021 03:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكبر عملية احتيال في أميركا".. والضحايا عاطلون عن العمل!
lebanon 24
07/01/2021 03:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"مفتاح" لكثير من الأسرار: لبناني الأصل مهندس علاقات فنزويلا بتركيا وإيران قريباً بقبضة أميركا
lebanon 24
07/01/2021 03:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لإلغاء قيود السفر إلى أميركا.. "تحرك مهم" لشركات الطيران
lebanon 24
07/01/2021 03:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24

فريد هيكل الخازن

أميركا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:33 | 2021-01-07
00:07 | 2021-01-07
00:02 | 2021-01-07
23:57 | 2021-01-06
23:20 | 2021-01-06
23:17 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website