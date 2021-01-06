القوة المشتركة في عين الحلوة: للالتزام بقرار الاقفال

دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في بيان، أبناء المخيم الى "الالتزام بما اتخذته الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بأوضاع الامن الصحي، بالاقفال لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، أملين من الجميع الالتزام بمندرجات ذلك القرار لجهة عدم الخروج من المخيم، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس، وتجنب الحركة من والى المخيم إلا لحالات الضرورة، والاستمرار في تجنب التجمعات والاختلاط في المناسبات الاجتماعية والدينية، والتزام أصحاب المؤسسات والمحال التجارية، بمندرجات القرار والتقيد بكل وسائل الوقاية والاحتياط".واعتبرت "أن سلامة أبناءنا وأبناءكم وأهالينا ومجتمعنا الفلسطيني مسؤولية مشتركة، تتوقف على وعي وتعاون الجميع".وإذ شكرت "كافة المؤسسات والجمعيات الصحية واللجان الشعبية والاهلية التي واكبت مسيرة التصدي للوباء في مختلف المراحل السابقة، قالت القيادة "أملنا كبير وثقتنا أكبر بكل مكونات مجتمعنا الفلسطيني".