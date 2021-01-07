استفتاء شعبي حول سلاح "حزب الله" تحت رقابة دولية

تتحدّث مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية عن استفتاء شعبي لبناني حول "سلاح حزب الله"، تحت رقابة دولية.

اما عن مصير الحكومة، ففي اعتقاد المصادر ان "الكورونا السياسية العاصفة بلبنان منذ اربع سنوات، علاجها بالترياق الفرنسي، اذا استطاع الرئيس ايمانويل ماكرون، فك ارتباط مبادرته اللبنانية المدعومة اوروبيا وعربيا، بمصالحه مع ايران".