تشدّد عربي وخليجي في التعاطي مع "حزب الله"

كان هناك تردّدات في بيروت لبند في البيان الختامي لقمة العلا الخليجية، أشاد بالدول التي صنفت حزب الله منظمة إرهابية.وقالت مصادر سياسية متابعة عبر "الجريدة" الكويتية، أمس، إنه "يمكن القول بعد القمة، أن زمن الليونة انتهى، وأن المرحلة المقبلة ستكون لتشدّد إضافي وأوسع عربي وخليجي في التعاطي مع حزب الله".وأشارت المصادر إلى أن "هذا الموقف الوارد في البيان الختامي للقمة جاء بالإجماع والتقى عليه أهل البيت الخليجي كلهم، بمن فيهم قطر، التي دائماً اعتبرت أكثر مرونة مع إيران وفصائلها في المنطقة".