لبنان

دخول الاقفال حيّز التنفيذ.. بعض القطاعات لا تعلم تفاصيل القرارات المتعلقة بها!

Lebanon 24
07-01-2021 | 06:02
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رغم دخول قرار الاقفال حيّز التنفيذ لا تزال بعض القطاعات لا تعلم تفاصيل القرارات المتعلقة بها، وفق ما ورد في "الأباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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