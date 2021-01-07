لبنان

خشية أن يستعيد البعض في لبنان نغمة عدم المغادرة بسبب المشهد الأميركي

Lebanon 24
07-01-2021 | 06:05
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علّق سياسي مخضرم على المشهد الأميركي بالقول: نخشى بسببه أن يستعيد البعض في لبنان نغمة عدم المغادرة، بحسب "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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