محاولة سلب مواطن فجرا في طرابلس

اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على محاولة سلب احد الاشخاص في منطقة التل في طرابلس بالقرب من مقهى "بينكي" ما دفعه للصراخ، فتدخل عدة شبان من امن احدى الصيدليات الموجودة في المكان، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وبنتيجتها قام السارقون بالفرار الى جهة مجهولة من دون التمكن من سلب المواطن.