المتعاقدون بالتعليم الرسمي الاساسي سيتوقفون عن التعليم عن بعد خلال فترة الاقفال

المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي أعلنوا التوقف عن التعليم عن بعد خلال فترة الاقفال من7 تشرين الثاني لغاية 1 شباط 2021. وذلك بسبب الاجحاف الذي لحق بهم جراء اصدار تعميم من قبل الوزارة يمس ب ساعاتهم و أرزاقهم ومكسب عيشهم .لقد كان المتعاقدون يأملون احتساب ساعات عقودهم كاملة نظرًا لما تشهده البلاد و أوضاعهم من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة علاوة على ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني الذي جعل ساعاتهم بلا قيمة عمليا .على ان يتبع هذا البيان سلسلة من التحركات الاحتجاجية امام وزارة التربية في مواعيد تحدد لاحقا.