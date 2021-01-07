لبنان

المتعاقدون بالتعليم الرسمي الاساسي سيتوقفون عن التعليم عن بعد خلال فترة الاقفال

Lebanon 24
07-01-2021 | 07:29
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المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي أعلنوا التوقف عن التعليم عن بعد خلال فترة الاقفال من7 تشرين الثاني لغاية 1 شباط 2021. وذلك بسبب الاجحاف الذي لحق بهم جراء اصدار تعميم من قبل الوزارة يمس ب ساعاتهم و أرزاقهم ومكسب عيشهم .لقد كان المتعاقدون يأملون احتساب ساعات عقودهم كاملة نظرًا لما تشهده البلاد و أوضاعهم من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة علاوة على ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني الذي جعل ساعاتهم بلا قيمة عمليا .
على ان يتبع هذا البيان سلسلة من التحركات الاحتجاجية امام وزارة التربية في مواعيد تحدد لاحقا.
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