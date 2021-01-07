نقابة أصحاب صالونات الحلاقة في الشمال ترد على فهمي





طالعنا معالي وزير الداخلية والبلديات بتصريح حذر فيه أصحاب صالونات الحلاقة بالحبس ودفع غرامة مالية إذا لم يلتزموا بقرار الإقفال. صدر عن نقابة أصحاب صالونات الحلاقة في الشمال اليبان التالي:طالعنا معالي وزير الداخلية والبلديات بتصريح حذر فيه أصحاب صالونات الحلاقة بالحبس ودفع غرامة مالية إذا لم يلتزموا بقرار الإقفال.

مع إحترامنا الى معالي الوزير، نحن أصحاب صالونات الحلاقة من أكثر الناس إلتزام بالوقاية وتعقيم عدة الحلاقة ووضع الكمامة لصاحب الصالون وللزبون، ومن المستغرب من معالي الوزير وكأن الكورونا أتت من أصحاب الصالونات ونسي معاليه المطارات والمرافق الحدودية والأسواق والمولات وزحمة المصارف و سهرات رأس السنة في المطاعم مع العلم لم تسجل إلى الآن أي حالة كورونا في أي صالون حلاقة على كافة الأراضي اللبنانية.

لذلك نعلن إستنكارنا لتصريح معالي وزير الداخلية و نطالبه بالرجوع عن هذا القرار الظالم بحق أصحاب صالونات الحلاقة على كافة الأراضي اللبنانية.

ملاحظة: حضرة معالي الوزير إن أكثر أصحاب صالونات الحلاقة محلاتهم ومنازلهم بالإيجار ويعملون بمدخول يومي".