لبنان

مأدبة حسن وكورونا.. نجل وزير الصحة يرد ثم يحذف ما قاله (صورة)

Lebanon 24
07-01-2021 | 08:14
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رد فراس حسن، نجل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، على الانتقادات التي تعرض لها والده إثر انتشار صورة له مشاركاً في مأدبة غداء إلى جانب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة. 
وعلى حسابه على "تويتر"، غرّد حسن الابن قائلاً: "وحدها الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة ، صارت واضحة الحملة المعمولة على وزير الصحة على الsocial media ، يعني شغلن الشاغل لكتير أشخاص بس من انتقاد وتعليقات بلا طعمة.  بكفي بقا، وما تدّعوا انكن مستقلين عشان الشمس ساطعة والناس قاشعة". ولكن، سرعان ما عمد حسن إلى حذف التغريدة. 
 
 
 
وأمس، انتشرت صورة لحسن يتناول الغداء مع مجموعة كبيرة من الأشخاص من دون مراعاة أصول التباعد الاجتماعي والحماية في ظل انتشار فيروس كورونا. 
 
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