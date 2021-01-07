حراك المتعاقدين: على وزير التربية إعطاء الأولوية لاستمرارية التعليم ودفع المستحقات

تمنى "حراك المتعاقدين" في بيان على وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب "أن يعطي الأولوية في عمله اليومي لاستمرارية التعليم وجديته وتقليص العطل، وتمديد العام الدراسي، والامتحانات الرسمية الجدية، ودفع مستحقات المتعاقدين آخر كانون الثاني، إحتساب ساعات كل متعاقد أصيب بكورونا وبقي في منزله أيام التعليم الحضوري، إحتساب كامل ساعات وعقود المتعاقدين، تحديدا تلك الساعات التي ذهبت نتيجة عدم تشعيب الصفوف التي لم تقسم، والتي تحضر أسبوعا الى المدرسة وتغيب الأسبوع الذي يليه، دفع مستحقات أساتذة المواد الاجرائية ومستحقات بعد الظهر للعام الماضي، زيادة أجر الساعة لكافة المتعاقدين والمستعان والاجرائي".