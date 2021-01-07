خشية من موجة السرقات

تخشى بعض الأوساط الدبلوماسية الغربية من تفشي ظاهرة السرقات في مختلف المناطق اللبنانية، بعدما تكاثرت في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الوضع المعيشي المزري وعدم ضبط تحركات بعض المجموعات غير اللبنانية.