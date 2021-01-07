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لبنان
خشية من موجة السرقات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-01-2021
|
09:22
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تخشى بعض الأوساط الدبلوماسية الغربية من تفشي ظاهرة السرقات في مختلف المناطق اللبنانية، بعدما تكاثرت في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الوضع المعيشي المزري وعدم ضبط تحركات بعض المجموعات غير اللبنانية.
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