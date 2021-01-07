إصابة مواطن طعنا في منجز

تعرض المواطن ا.م إلى طعنات بالسكاكين والآلات الحادة من مجهولين، بينما كان ينوي الانطلاق بالسيارة لنقل النفايات من قبل اتحاد بلديات الدريب الأوسط على مفترق منجز. ونقل الى مستشفى سيدة السلام في القبيات، وفق ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".