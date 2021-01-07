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لبنان
أحداث واشنطن أنست اللبناني همومه لفترة!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-01-2021
|
10:02
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أنست أحداث واشنطن، ولو لفترة، اللبناني همومه الكثيرة، وفي طليعتها "الهمّ الكوروني" بعدما تخطّى العدّاد أمس عتبة الـ 4000 أصابة، وذلك عشية دخول البلاد في تجربة الإقفال العام وغير الشامل، وهو الإقفال الرابع في خلال سنة.
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