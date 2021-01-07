لبنان

أحداث واشنطن أنست اللبناني همومه لفترة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-01-2021 | 10:02
A-
A+
Doc-P-781835-637456106786965190.jpg
Doc-P-781835-637456106786965190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنست أحداث واشنطن، ولو لفترة، اللبناني همومه الكثيرة، وفي طليعتها "الهمّ الكوروني" بعدما تخطّى العدّاد أمس عتبة الـ 4000 أصابة، وذلك عشية دخول البلاد في تجربة الإقفال العام وغير الشامل، وهو الإقفال الرابع في خلال سنة.
مواضيع ذات صلة
بوريس جونسون: مشاهد مخزية في الكونغرس ولابد من حدوث انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة
lebanon 24
07/01/2021 13:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبيتش في رسالة أممية تحذيرية: الحوادث الأمنية تتصاعد.. هذا لبنان وليس الولايات المتحدة
lebanon 24
07/01/2021 13:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بومبيو: الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بناء بين إسرائيل ولبنان إذ لا تزال مواقف الطرفين مختلفة بشدة في مباحثات الحدود البحرية
lebanon 24
07/01/2021 13:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وملتزمة بدعمهم في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهونها
lebanon 24
07/01/2021 13:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

الولايات المتحدة

الكونغرس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:38 | 2021-01-07
13:34 | 2021-01-07
13:30 | 2021-01-07
13:19 | 2021-01-07
13:03 | 2021-01-07
12:49 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website