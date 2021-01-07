عون من بكركي: أتمنى أن يكون اللقاء مع الراعي مثمرا

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي: "اتمنى ان يكون اللقاء مع البطريرك الراعي مثمرا، وأن يكون قد أوضح الأمور بعد كل الإشاعات التي تطلق يوميا".