لبنان

عون من بكركي: أتمنى أن يكون اللقاء مع الراعي مثمرا

Lebanon 24
07-01-2021 | 10:16
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قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي: "اتمنى ان يكون اللقاء مع البطريرك الراعي مثمرا، وأن يكون قد أوضح الأمور بعد كل الإشاعات التي تطلق يوميا".
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